Universidad Católica está reformando sus bases para la temporada 2024 tanto en el plantel adulto como en las series inferiores. El cuadro cruzado sufrió una dura pérdida en las últimas horas.

El experimentado DT de las fuerzas básicas de la UC, Luis Hernán Carvallo, dejará de formar a las figuras del club, luego de la obtención de 7 títulos en los 12 años que estuvo en la institución.

El ex goleador cruzado, Osvaldo Hurtado, lamentó la noticia y quedó en shock a raíz de la partida de Carvallo. Siente que la Católica y el fútbol chileno pierde muchísimo con el adiós de un histórico en la formación de jugadores.

“Sorpresa, sorpresa. Me llama la atención. No sé los motivos, pero trataré de averiguar. Me sorprende, no sé cual serán los motivos sí siempre fue un aporte en el club”, explicó Hurtado en Bolavip.

Luis Hernán Carvallo se va de las inferiores de la UC (Photosport)

Hurtado es identificado a muerte con los colores de Universidad Católica y, además, es un conocedor del fútbol formativo. La noticia del adiós intepestivo de Carvallo lo deja de una pieza. El Arica resalta las cualidades del ahora ex DT de la franja.

“Siempre fue un aporte a través de su trabajo, de la conversación, un hombre muy abierto, muy abierto para entregar cosas, muy claro. Un formador con todas las letras”, resaltó Hurtado.

¿Universidad Católica qué pierde con el adiós de Luis Hernán Carvallo?

Luis Hernán Carvallo destacó en varias series del fútbol joven de la Universidad Católica. El técnico brilló por su calidad en la formación de las figuras, que están haciendo sus armas en el primer equipo.

Hurtado, al otro lado del teléfono, se mostró compungido y preocupado por la situación de Carvallo.

“Insisto, es una gran pérdida para la Universidad Católica y, sobre todo, a los que les gusta el tema de la formación. El club pierde a una gran persona y gran técnico”, admitió el Arica Hurtado.