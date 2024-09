Ricardo Gareca no convocó a Mauricio Isla para los partidos de la Selección Chilena ante Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla. Una decisión sorpresiva, pues el Huaso venía de ser titular en la Roja en la Copa América, Eliminatorias e incluso fue capitán en los dos encuentros más recientes.

Nicolás Peric expresó su sorpresa por la decisión que tomó el Tigre. “Me sorprende que no esté un jugador que es titular, pero por sobre todas las cosas me sorprende que elijas un capitán y no lo cites”, expresó en el programa Pauta de Juego.

El exfutbolista no entiende la situación: “Ahora voy a la nómina de Gareca y me dice ‘vas a ser el capitán’, chuta, no me van a citar más. No entiendo cómo buscas un referente, alguien que te ayude y después no lo citas”.

Además, menciona que el Huaso no tuvo culpa ante la derrota ante la Selección Boliviana: “¿Qué hizo Isla mal en estas dos fechas de Clasificatorias? Nada, me vas a decir que los dos goles de Bolivia son porque no estaba él. Si había que jugarlo al mano a mano. Eran dos centrales preparados para jugar al mano a mano Paulo Díaz está preparado para jugar el mano a mano y Catalán está preparado para jugar al mano a mano, son dos jugadores veloces”.

“Erraron en dos jugadas puntuales, pero Isla era casi un extremo, estaba haciendo la función que le pidieron que hiciera. Entonces no entiendo por qué nombras un capitán, un referente, para que te ayude a guiar un grupo y después no lo citas”, complementó.

Ricardo Gareca no citó a Mauricio Isla para la fecha doble de octubre en las Eliminatorias. (Foto: Photosport)

Nicolás Peric piensa que se rompe algo con esta decisión de Ricardo Gareca

El exgolero piensa que con esta decisión el técnico queda mal: “Puedes decir lo que quieras respecto a lo futbolístico, da lo msimo, pero no se hace, porque quedas mal ante sus jugadores. Como técnico quedas mal ante tus jugadores. Nadie lo va a decir, yo sí lo digo”.

Francisca Vargas le consultó si rompe algo con esta determinación. Peric no dudó en su respuesta: “Obvio que sí”.