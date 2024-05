Universidad Católica ya se empieza a preparar para lo que será su próximo duelo dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ deberán enfrentarse ante O’Higgins de Rancagua por una nueva fecha del torneo nacional.

En esta jornada, el volante argentino Lucas Menossi conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y habló en especifico a lo que ha sido su rendimiento dentro del club, en la que hizo una feroz autocrítica al respecto.

“Entiendo que todavía tengo mucho por mejorar, que estoy conociendo la liga en como se juega acá, creo que fue un poco de la mano con el equipo, si bien no arrancamos como esperábamos, se ha notado una mejora en los últimos partidos, pero todavía siento que hay mucho por mejorar”, partió señalando Menossi.

Ya pensando en su próximos objetivos, al mediocampista trasandino se le consultó sobre lo que sería el partido ante Universidad de Chile en un par de semanas, en la que el ex Tigre no se quiso adelantar y avisó que solo piensa en el duelo ante O’Higgins.

Menossi fue titular en el último partido de la UC | Foto: Photosport

“Nosotros tenemos pensar en O’Higgins primero, seguir en lo bueno que estamos haciendo y mejorar con algunos detalles que no nos están saliendo muy bien, pero no nos tenemos que desenfocar del partido del fin de semana que es muy importante para nosotros y después pensar en el otro partido”, declaró.

Finalmente, Menossi dio más detalles de lo que puede ser este complejo partido ante el conjunto de Rancagua, quien llega con un importante caos tras la salida de su entrenador y ante la UC, buscará dar un golpe para lograr su renacer, por lo que el volante ‘Cruzado’ pide atención.

“Es un partido complicado, cuando las cosas no vienen bien en general o no pasan una buena situación, los equipos quieren demostrar, se hacen fuertes y tienen un partido importante contra nosotros, pero nosotros no podemos bajar ningún segundo. Tenemos que afrontar el partido como una final”, cerró.