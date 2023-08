Uno de los delanteros más recordados por los hinchas de Universidad Católica es el argentino Lucas Pratto. El “Oso”, como le apodan, tuvo un gran desempeño en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores, lo que le valieron para dar el salto al Génova de Italia.

Ahora, el jugador trasandino está defendiendo la camiseta de Defensa y Justicia, club que está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y que viene de sacar un valioso empate ante Botafogo en Brasil.

En su momento, la UC apostó por un joven Lucas Pratto para reforzar la delantera, apuesta que le terminó dando frutos | FOTO: Archivo

En conversación con AS Chile, el atacante que terminó siendo fundamental en la UC de Juan Antonio Pizzi le abrió las puertas a la posibilidad de retornar al conjunto de la Franja Cruzada.

“La verdad es que nunca se han contactado conmigo. Miro y escucho mucho que se dice que no quiero volver, pero no, la verdad es que nunca se contactaron conmigo, pero bueno… Siempre es bueno regresar a los lugares en los que fuiste feliz. Así que si alguna vez desean contar conmigo, ya saben, tienen mi número y me conocen”, remarcó el ex River Plate.

“La realidad es que estoy desde hace poco acá en Defensa y Justicia. Estoy contento, me están tratando muy bien y la verdad es que estoy muy feliz”, sentenció.

En total, Pratto disputó 45 partidos con la camiseta del elenco precordillerano, en los cuales pudo convertir 16 goles, dar 10 asistencias y levantar el título del fútbol chileno en el 2010.