El delantero argentino Lucas Pratto sigue siendo recordado con gran cariño por los hinchas de la Universidad Católica, todo tras sus grandes actuaciones en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores de América, las que le valieron para dar el salto al Génova de Italia.

Fue el actual ariete de Vélez Sarfield, quien reveló en conversación con el diario Olé de Argentina que no lo pasó para nada bien tras su traspaso al fútbol italiano.

"Me pasó en Chile jugando en Católica cuando me vino a buscar Genoa. En ese tiempo que estuve allá no la pasé bien pero tuve la suerte de jugar con tipos como Gilardino, Kaladze, Palacio, Frei, con jugadores de Selección que me ayudaron muchísimo para después ir a Vélez y ser otra clase de jugador", comenzó diciendo Pratto.

"Me tocó pelearla mucho. Mi meta siempre fue llegar a Primera y después me encontré a Universidad Católica, un equipo gigante de Chile, y ahí la meta era salir campeón. Me tocó ir a Italia y el objetivo era salvarse del descenso o estar en mitad de tabla", añadió el futbolista de 33 años.

Además, complementó que "en los únicos lugares que encontré comodidad fue donde tuve grandes logros: acá en Vélez, en Católica, en River y un poco en Brasil. El grupo de gente es tan bueno que dices 'no me quiero ir más de acá".

Recordar que cada vez que se abre el mercado de pases en el fútbol chileno, el "Oso" comienza a sonar como posible fichaje del elenco del cuadro precordillerano.