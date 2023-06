Marcelo Barticciotto no está ni ahí con un regreso de Bruno a la Universidad Católica: "¿Para que lo lleven y no juegue?"

Marcelo Barticciotto se refirió a las posibilidades de su hijo Bruno en lo que viene. El exfutbolista revela que el jugador tiene cláusula de repesca para regresar a la Universidad Católica y se mostró en desacuerdo con esta modalidad.

“El pase de Bruno es enredado, porque tiene un 50% Católica, un 50% Palestino, Católica tiene una posibilidad de repesca, de recomprarlo, hasta fines del 2023. No deberían existir ese tipo de cláusulas”, expresó en Al Aire Libre en Cooperativa.

El ídolo de Colo Colo que tuvo paso en la UC, explicó su postura. “Si lo prestaste o vendiste un porcentaje, listo, ya no tienes la posibilidad de comprarlo de nuevo, es un lío. O confiaste en el jugador o no confiaste, pero no decir por las dudas vamos a tener la posibilidad de recomprarlo. Es complejo, no es una situación fácil”.

El 7 además dejó claro que no quiere un regreso de su hijo a San Carlos de Apoquindo, aludiendo a la poca continuidad. “No sé ¿Para que lo lleven y no juegue? Espero que no”, lanzó.

Marcelo Barticciotto descartó enojo con Blanco y Negro por Bruno

Marcelo Barticciotto comprende si Colo Colo decide descartar la opción de fichar al delantero de 22 años. “Sinceramente no sé si están conversando. Éstán en todo su derecho si consideran que no está dentro del presupuesto del club. No van a gastar más plata de la que tienen”.

Además descartó molestia con la concesionaria que administra al Cacique. “Salió en algunos medios que yo estaba enojado con Blanco y Negro. No, no tengo por qué enojarme, Blanco y Negro y el cuerpo técnico contratan a los futbolistas que ellos estimen conveniente. No voy a andar yo obligando a que terminen contratando a Bruno”.