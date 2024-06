El ex futbolista se cuadró con todo con la decisión de Gary Medel en ir a jugar a Boca Juniors

Marcelo Barticciotto se cuadra con Gary Medel y su decisión de no volver a la U. Católica: "Yo tampoco voy..."

El traspaso de Gary Medel a Boca Juniors sin duda que significó un tremendo golpe noticioso no tan solo para el fútbol argentino, sino que también dentro del fútbol chileno, en la que los hinchas de la Universidad Católica se ilusionaron con el retorno del ‘Pitbull’ para esta temporada, pero esta ilusión se esfumó por completo.

Sobre lo que fue este tema, en el programa ‘F90’ de ESPN el ex futbolista, Marcelo Barticciotto reveló una tremenda información sobre lo que fue el ‘fallido’ retorno de Medel a la UC, en la que indicó que gente de la directiva del club no quería su vuelta al club.

“A mí me dijeron igual que hay gente de la Universidad Católica que no lo quiere”, comenzó señalando Barticciotto.

En esa línea, el periodista Francisco Sagredo también aportó con una información desde la interna de la Universidad Católica sobre los directores que sí querían la vuelta del ‘Bicampeón de América’ al club que lo vio nacer.

Medel vuelve a Boca para acercarse a La Roja | Foto: Photosport

“La información que yo tengo es que lo quiere Tagle, lo quiere Correa, el ex coordinador de selecciones nacionales, pero otra gente del directorio no lo quería”, explicó.

Finalmente, Barticciotto retomó la palabra dentro del programa y con la información que se expuso, se colocó en la piel de Gary Medel y señaló que él no hubiera vuelto a la Universidad Católica sí había gente que no lo quería devuelta.

“Yo sí me entero que de diez hay cuatro que no me quieren, yo tampoco voy a un lugar”, finalizó.