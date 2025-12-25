Universidad Católica se sigue preparando con todo para lo que será la temporada 2026, en el que ‘Cruzados’ esperan luchar por todo y por esto, buscan reforzar sus planteles de la mejor forma posible.

Por esto, las ‘Cruzadas’ no pierden el tiempo dentro de este mercado de pases y hace unos instantes dieron a conocer un tremendo bombazo en esta ventana de mercado, en la que oficializaron a su quinto refuerzo para el 2026.

En las redes oficiales del club, la Universidad Católica oficializó la llegada de Bárbara Muñoz para la temporada 2026, quien proviene de Unión Española.

¿Y si te llama Milenko?. Sonó el llamado navideño del profe y llegó un gran refuerzo para Las Cruzadas. ¡Bienvenida a La Franja, Bárbara Muñoz!“, indicaron en las redes.

Muñoz en su paso por Colo Colo | Foto: Instagram

Muñoz es recordada por lo que fue su existoso paso por Colo Colo, en la que fue tricampeona con las ‘Albas’ y además, en el 2020 se coronó como campeona con Santiago Morning.

Con el arribo de Bárbara Muñoz, Universidad Católica ya suma cinco refuerzos para lo que es el 2026, en la que anteriormente ya fueron presentadas Monserrat Hernández, Cristina Julio, Valentina Navarrerte y Ámbar Soruco.

