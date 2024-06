Miguel Ángel Neira lamenta la eliminación de Universidad Católica de la Copa Chile tras empatar 2-2 ante Santiago Wanderers y cayendo por 3-2 en el global en la instancia de cuartos de final de la zona centro-norte. El histórico de la UC remarca que la Franja dejó pasar una chance de pelear por la clasificación internacional a la Copa Libertadores 2025.

“Son opciones que se pierden para más adelante, cuando puedes clasificar a una copa ganando la Copa Chile. Entonces es difícil lo que ha pasado”, comentó el exjugador que fue campeón de Primera División en dos ocasiones con la Católica.

Neira no quedó conforme con los cambios de Tiago Nunes, y le reprocha la decisión de ingresar a Valber Huerta por Alexander Aravena: “Lo que no entiendo es cómo el equipo se fue tan atrás. Aunque reaccione Wanderers son jugadores de una categoría superior y tienen que hacerlo valer eso en la cancha. Los cambios no me parecieron correctos”.

El histórico exfutbolista explicó por qué no está de acuerdo con el ingreso del zaguero: “Huerta hacía no sé cuánto tiempo que no jugaba. Eso implica que al equipo contrario te lo eches más encima cuando pones un defensa más. Sacas un delantero, pones a un defensa es porque quieres que te ataquen. Entonces no me pareció”.

Miguel Ángel Neira no estuvo de acuerdo con los cambios de Tiago Nunes. (Foto: Photosport)

Miguel Ángel Neira elogia al Santiago Wanderers de Jaime García

El exjugador considera que el fracaso de la UC en la Copa Chile es grande y menciona que el foco ahora será el Torneo de Primera División: “Hay que esperar el Campeonato Nacional ahora”.

También tuvo elogios para el Decano que dirige Jaime García: “Juega muy bien ese equipo de Wanderers”. En ese sentido cree que el Búfalo instalará a los Caturros en puestos de avanzada en la Primera B: “Van a llegar a pelear arriba, va muy bien el equipo de Wanderers”