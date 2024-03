Miguel Ángel Neira no quiere más argentinos en la banca de la UC: "Hay que llamar a Jaime García"

Universidad Católica aún no decide quién será el entrenador que reemplazará a Nicolás Núñez, tema donde incluso el mismísimo Presidente de la República opinó, proponiendo al ex Ñublense, Jaime García.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que analiza al candidato número uno para ser el DT cruzado, el argentino Gabriel Milito, un estratega que ya tuvo un paso por nuestro país.

“Por lo que hizo en Chile, obvio que no, tuvo una mala campaña en O’Higgins, ahora por qué ir a buscar a Argentina, Gabriel Milito no debe tener idea de que existe la Católica”, afirma con cara de pocos amigos.

El mudialista con la selección chilena en España 1982, es un convencido que José María Buljubasich no tiene que buscar al otro lado de la cordillera, principalmente porque “los argentinos no deben preocuparse o, mejor dicho, no saben nada de lo que pasa en Chile”.

Miguel Ángel Neira exige a Jaime García.

Miguel Ángel Neira tiene su candidato ideal para la banca de la UC, y como siempre reclama, es chileno.

“Busquen entrenador en Chile, llamen al que estaba en Ñublense, Jaime García, hasta el Presidente de la República lo pidió, hay que ir por él”, aseguró.

El referente de la UC también se refirió a los dichos de Nicolás Castillo, el que afirmó que le pediría disculpas a Nicolás Núñez por su salida.

“Él no habla con maldad, es un cabro bueno, de buenos sentimientos, hay que quererlo como es, es de la Católica y hay que apoyarlo, no es bueno castigarlo por cosas pequeñas”, cerró.