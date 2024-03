Universidad Católica extendió sus días de crisis al caer 2-4 ante Everton en el estadio Santa Laura, algo que no le cayó nada bien al referente de la UC, Miguel Ángel Neira, el que reconoce estar muy molesto después de ver el rendimiento cruzado en Santa Laura.

El mundialista con la selección chilena en España 1982, se la agarra con el DT interino, Rodrigo Valenzuela, con el gerente deportivo José María Buljubasich, y con los refuerzos Lucas Menossi y Joaquín Torres.

“La Católica llora por los argentinos, cómo contratan a Menossi y Torres, tan malos que son los dos, y acá el culpable es Buljubasich, y nadie le dice nada porque es argentino”, disparó.

Luego criticó duramente al DT interino. “Rodrigo Valenzuela no puede ser el entrenador, ha tenido dos interinatos y no anduvo bien, lo hizo pésimo”, aseguró.

Miguel Ángel Neira critica duramente a José María Buljubasich.

El ex volante hace trizas el planteamiento de Valenzuela, afirmando que “mira el mediocampo que puso, fue un chiste, Everton físicamente pésimo y nos pasearon, y la UC con Alfred Canales con dos volantes más que no le quitaban la pelota a nadie”.

Miguel Ángel Neira explica por qué no llega Jaime García

El mundialista se refirió también al deseo manifestado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el que pidió a Jaime García como nuevo entrenador de la UC.

“No es del gusto de los dirigentes, no usa corbata, porque es un tipo de pueblo, no lo van a contratar, me gustaría que a García le dieron una oportunidad”, cerró.