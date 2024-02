Hay molestia en la hinchada de Universidad Católica por el nivel que muestra el equipo que dirige Nicolás Núñez, más aún luego de la derrota del cuadro precordillerano ante Ñublense en el Santa Laura.

BOLAVIP conversa con el mundialista en España 1982 y referente de la UC, René Valenzuela, el que reconoce ser un crítico de proceso que encabeza el ex Magallanes asegurando que apenas le queda un partido para rectificar.

“Le queda un partido más, y no soy exagerado porque la UC tiene muchos partidos que viene jugando así, por lo que le doy uno más, desde el comienzo dije que no me parecía Núñez, entonces puede ser un gran técnico más adelante, pero hoy no lo es”, asegura el ex defensor.

Sobre la misma afirma que la solución a todos los problemas está a la mano y la tienen los dirigentes. “Creo que la clave está en que si un entrenador no funciona, no funciona no más y hay que hacer un cambio”, indica.

René Valenzuela le da un partido a Nicolás Núñez

Con o sin Nicolás Núñez: No cree en el descenso

Igualmente Valenzuela deja en claro que a pesar del momento, no se alarma y no cree que el cuadro cruzado no tiene peligro de descender.

“No creo que la Católica pueda pelear o llegar al descenso, los dirigentes antes reaccionarían, estoy seguro de eso”, afirma.

Las exigencias de René Valenzuela

Para el ex internacional “la Católica siempre debe estar en los primeros lugares, ir a competir internacionalmente, y si seguimos así reitero no vamos a pelear el descenso, pero vamos a estar de la mitad hacia abajo y creo que no corresponde”.