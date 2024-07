Universidad Católica generó noticia en las últimas horas y todo esto tras anunciar a su tercer refuerzo en esta temporada, el cuál es el delantero Francisco Arancibia, quien hoy fue oficializado como nuevo jugador del elenco de la precordillera.

Sobre esto, un histórico del club como lo es René Valenzuela conversó con Bolavip Chile y se refirió a la llegada del jugador que proviene de Cobreloa, en la que le tiene mucha fe, a pesar del ninguneo que ha recibido por parte de los hinchas.

“Yo lo veía en O’Higgins y me gustaba Arancibia, yo creo que es un buen jugador, a mí me gusta, de repente hay jugadores que van a otro club y por lesión o por que no se acostumbran, no andan”, partió señalando Valenzuela.

Siguiendo en aquello, el ex jugador indicó que no duda de que Arancibia tiene las capacidades pertinentes para poder ser un aporte en la Universidad Católica en este mercado.

Arancibia fue presentado en la UC | Foto: Captura

“Yo creo que este Arancibia tiene condiciones para estar en la Universidad Católica, me gusta”, explicó.

Finalmente, Valenzuela explica de las grandes cualidades que tiene el hoy nuevo delantero de la Universidad Católica, en la que su velocidad puede ser determinante dentro del equipo de Nunes para marcar diferencias.

“Hay que darle tiempo, yo creo que va andar mejor que en Cobreloa, yo creo que va andar bien, pienso que si puede ser un jugador que aporte con su velocidad, con su dribbling, el regate que tiene, yo creo que Católica necesitaba un jugador así, que de repente puedan contragolpear”, cerró.