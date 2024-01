Nehuén Paz y Franco di Santo son los dos extranjeros que tienen contrato con la Universidad Católica y que no figuran en los planes de Nicolás Núñez para el 2024.

Paz es uno de los jugadores que tiene un contrato largo con los Cruzados y recién expira en 2025. El defensa llegó desde Italia, pero estuvo lejos de seducir con su estilo.

El año pasado, bajo su consentimiento, no fue inscrito en el Torneo Nacional y no jugó ningún partido. Di Santo llegó como crack desde el Tijuana en México, pero su aporte fue más que escuálido.

Ambos jugadores tienen vínculo vigente y la UC sólo quiere cortar su contrato, ya que tenerlos en el club genera que el equipo no pueda ir por otro extranjero más.

Nehuen Paz es un karma para la dirigencia de la UC (Photosport)

Según informó el periodista de ESPN, Nicolás Ramírez, los dos jugadores ni siquiera fueron al amistoso que jugarán en Lima ante Sporting Cristal el próximo 14 de enero.

“Nehuén Paz y Franco Di Santo entrenan bajo el mando de Jaime Rubilar en San Carlos de Apoquindo, junto a un grupo de juveniles que tampoco fueron a Lima”, expresó el comunicador.

¿Qué pasará con Nehuén Paz y Franco di Santo en Universidad Católica?

La Universidad Católica no le entregará el pase ni a Paz ni a Di Santo. Eso es una claridad absoluta para Cruzados. Lo que sí buscan por cielo, mar y tierra es buscarle club a ambos jugadores.

Paz pudo ir a mediados de 2023 a Argentina, pero no fructificó. Di Santo no tiene interesados -hasta ahora- para dejar al cuadro de la franja. Ambos jugadores si no encuentran equipo deberán ser inscritos sí o sí.

Su continuidad pone en peligro si quieren sumar a algún fichaje foráneo, ya que Lucas Menossi como adelantó Bolavip Chile, sí será parte de la UC y será confirmado en los próximos días.