Nicolás Núñez en estado de alerta con la UC tras bochornosa caída en Perú le pone el pecho a las balas: "No estuvimos a la altura"

Universidad Católica debutó de manera amistosa en la temporada 2024 con una dolorosa y humillante derrota ante Sporting Cristal. Los peruanos superaron a la UC en todas las líneas y le terminaron clavando un 4-0 que dolió en el conjunto precordillerano.

Una vez finalizado el compromiso, Nicolás Núñez habló en conferencia de prensa y tuvo que ponerle el pecho a las balas tras la goleada sufrida en tierras incaicas ante un equipo que, cabe mencionarlo, venía con harto más rodaje.

“Fueron muy superiores en todas las líneas, sobre todo en los primeros 30 minutos. Fue un equipo que nos golpeó muy duro, fueron súper efectivos. A pesar de tener cinco días de trabajo, deberíamos haber competido mejor”, explicó el estratega de Universidad Católica.

La UC fue goleada en Perú. | Foto: Photosport

La caída ante los peruanos puso en estado de alerta al técnico cruzado, quien fue ratificado el año pasado para la presente temporada: “Es un llamado de atención. Es una alerta de que así se compite a nivel internacional y tenemos que rápidamente ponernos a tono, doblegar esfuerzos para acoplarnos. Este tipo de cosas no pueden surgir en un equipo como el nuestro”, aportó.

En el cierre, Núñez reconoce que la UC no compitió como se esperaba y no estuvo a la altura del desafío: “Ellos fueron súper letales y nosotros no estuvimos a la altura. En el segundo tiempo se equiparó un poco, pero tampoco fuimos profundos ni claros”, remató.

Ahora, el conjunto cruzado tendrá varios días de entrenamiento en el país vecino antes de enfrentar a Alianza Lima. El compromiso será el segundo amistoso oficial que tendrá en tierras peruanas antes de volver al país.

Así sigue la pretemporada de Universidad Católica

Una vez que la UC regrese al país, se trasladará hasta la Región de Coquimbo para disputar un triangular amistoso frente al conjunto pirata y Universidad de Chile, lo que marcará el primer Clásico Universitario del año.