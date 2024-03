El entrenador nacional, Nicolás Núñez acabó de una manera poco grata lo que fue su estancia como DT de la Universidad Católica, en la que la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido terminó gatillando lo que fue su salida y puso fin a su proceso en el club.

En las últimas horas, el ex estratego de los ‘Cruzados’ Nicolás Núñez rompió el silencio a lo que fue su salida del club y habló de varios temas en Radio ADN, en la que por uno de los primeros puntos que tocó fue sobre su falta de localía, en la que indica que este es un tema crucial y que hoy en día, se puede notar en la Universidad de Chile, en la que pone como ejemplo al hincha azul.

“A la vista está lo de la localía, mira la Universidad de Chile hoy en día verlo en un buen campo y con su gente, ojalá volvamos a eso, es super motivante volver a la cancha y ver ese tipo de espectáculos”, partió señalando Núñez.

Cambiando a temas más dirigenciales, el ‘Nico’ sostuvo que desde el inicio de la temporada solicitó una cierta cantidad de refuerzos concretos, los cuáles no se dieron y que desde la directiva le pidieron hacer esfuerzos de poder llegar lo más lejos posible con el plantel que tenía, generando una adhesión entre ambos, algo que el DT no sintió por parte de la dirigencia.

La U ha podido oficiar de local en el Nacional esta temporada | Foto: Photosport

“Yo sabía que el equipo se tenía que potenciar más y que si no lo hacíamos, íbamos para adelante y lo asumimos, pero también era la idea que se sepa, con la convicción de que las cosas van a costar y si cuestan a la segunda fecha del torneo y te van a sacar, entonces no hay convicción y no hay algo que vayamos en conjunto”, declaró.

Finalmente, Núñez fue más que claro e indicó que hoy por hoy si bien la Universidad Católica tiene un plantel de buenos nombres para estar de mitad de tabla para arriba, hoy no está con las condiciones de pelear con la Universidad de Chile y Colo Colo como lo ha hecho históricamente.

“Este es un equipo para más arriba de mitad de tabla, pero sí es un plantel mucho más corto que el de Colo Colo y el de la Universidad de Chile, este es un hecho, que siempre la comparativa está ahí. En calidad hay un once, pero también hay lesionados, expulsados y otras cosas”, concluyó.