El portero de la Universidad Católica, Nicolás Peranic vive días de glorias dentro del conjunto ‘Cruzado’, en la que gracias a una soberbia actuación en la reciente fecha en el triunfo ante Magallanes, el golero fue la gran figura para sostener los tres puntos para el club.

En las últimas horas el portero de la ‘Franja’ conversó con el programa ‘F Show’ de ESPN y dentro de su estancia en la UC reveló un importante ofrecimiento que recibió, la cuál lo vincula con uno de los archirrivales del club.

“Qué pregunta difícil, no me acuerdo… tengo mala memoria. En un algún momento hubo un interés de la Universidad de Chile, pero hasta ahí llegó no más”, comenzó señalando Peranic.

Tras dar a luz sobre este sondeo del conjunto azul, el destacado guardameta explicó que aquello fue muy reciente, pero que a pesar de todo, para él nunca ha estado en mente dejar la UC.

Peranic es hoy titular en la UC | Foto: Photosport

“(Sobre el interés) Yo ya estaba en la Universidad Católica, pero mi intención nunca fue irme de la UC”, explicó.

Finalmente, Peranic se mantuvo firme en sus convicciones, dejando en claro que si bien le ha costado poder agarrar una camiseta de titular en la Universidad Católica, para él nunca ha sido una idea el poder partir del club.

“Mi intención siempre fue estar en la UC, a pesar de que el camino se puso difícil en cuánto a poder jugar, nunca mi intención era irme, sino lo hubiera hecho, gracias a dios a mí oportunidades a mi no me faltaron, pero seguía firme en mi convicción que yo quería”, cerró.

