Fernando Zampedri se ganó las burlas de los hinchas de Colo Colo en Redes Sociales después de que el delantero de Universidad Católica celebrara varias intervenciones y despejes como si se tratase de un golazo al último minuto.

Eso, sumado a las críticas de los hinchas cruzados al arbitraje de Felipe González fueron abordadas por Nicolás Peric en el programa Media Punta, en donde descartó de raíz que el juez del compromiso haya querido favorecer a uno de los dos equipos.

“Felipe González es malo no más, no hueviemos más con esta hueá, porque él no perjudica a nadie. La amarilla está perfecta, el tiempo adicional también”, dijo en relación al arbitraje el ex portero.

Peric criticó a Zampedri. | Foto: Photosport

Peric tuvo palabras para criticar al Toro goleador de los cruzados y su criticada celebración en un lateral que le ganó a Jordhy Thompson: “La pelota tirada de Zampedri… para qué hace hueás. Tenía que haber jugado, las cagó el Toro”.

“No me gustó eso, porque en vez de apaciguar lo que siente el contrario, te dan más ganas de ir hasta la última jugada. Si yo pongo los paños fríos es que no vuelvo loco a mi contrario. Fue un error y está más que claro. Aravena también hizo lo mismo, muy del fútbol brasileño”, complementó.

En el cierre, agrega: “Mira la hueá que hizo. Me encanta Zampedri, si lo pudiese nacionalizar… pero eso está de más porque tenía para jugar para adelante, tenía para jugar al fútbol. El gol de la UC es una jugada bien ejecutada, ¿por qué no lo hicieron después? Además, marcan mal en el gol”.

Esto viene para la UC

La UC debe viajar hasta Rancagua para este sábado enfrentar a O’Higgins en calidad de visitante, compromiso clave en las aspiraciones por llegar a una copa internacional el 2024.