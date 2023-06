No será fácil: Las dos condiciones que se tienen que cumplir para que Clemente Montes deje Europa y regrese a Universidad Católica

Universidad Católica se mueve en el Mercado de Pases de invierno y uno de los anhelos de Ariel Holan es poder repatriar a Clemente Montes, el extremo cruzado formado en la cantera quien a principio de año partió al Celta de Vigo B.

Sin mayor protagonismo en Europa, en la UC y el entorno del jugador no ven con malos ojos que regrese a San Carlos de Apoquindo, aunque deben cumplirse dos condiciones para materializar su retorno a los cruzados.

Según explicó Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports, “El deseo de la UC es que viniera de vuelta, más allá de que se fuera a Europa para buscar una mejor opción para su futuro”.

Clemente Montes podría materializar su regreso a Universidad Católica. | Foto: Photosport

Cubillos revela que, hasta el momento, el Celta aún no ha ejercido la opción de compra: “La opción de compra no se ha materializado y la otra chance es que se le busque otro equipo, no se descarta que vuelva después del 15 de junio”.

En el cierre, cuenta las dos condiciones para que Montes vuelva a la UC: “Está a la espera de regresar porque podría materializarse en función de que no se cumpla la opción de compra y que su agencia de representación no le encuentre otro equipo en Europa”.

¿Volverá Clemente Montes? Lo concreto es que el atacante cruzado no está viviendo su mejor presente en España en un equipo de ribetes menores, por lo que volver a Universidad Católica podría garantizarle un puesto de estelar en su corta carrera.