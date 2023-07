Osvaldo Arica Hurtado se las canta clarita a Fernando Zampedri en la UC: "O te vas o no te vas, no a medias tintas"

Preocupación existe en la dirigencia de Universidad Católica con el tema Fernando Zampedri. Y es que el goleador argentino finaliza contrato a fin de año y todavía no arregla su continuidad con el cuadro de la Franja Cruzada.

Sumado a todo esto, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza que ungigante del fútbol brasileño habría puesto sus ojos en el ariete trasandino y se trata de Gremio de Porto Alegre, así lo informó el periodista Diego Torbes.

Un nuevo dolor de cabeza le podría provocar Zampedri a la UC | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Es por esto que en Bolavip Chile nos contactamos con Osvaldo Arica Hurtado, ex killer de la UC, y este le habló fuerte y claro al Toro Zampedri acerca de su continuidad en elenco precordillerano.

“Si se va, llegará otro. Pero o te vas o no te vas, no a medias tintas”, enfatizó el ex entrenador nacional.

“Este es el juego de siempre, un poco de presión no le hace mal a nadie”, remató Hurtado.

Recordar que Zampedri llegó a la UC en diciembre de 2019 y desde ahí ha disputado 150 partidos, en los que ha convertido 94 anotaciones.