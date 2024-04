Ex goleador de Universidad Católica entregó los motivos por el cual el campeón de América debiese ser titular.

Este sábado, se juega el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo por la fecha 9 del Campeonato Nacional de Primera División, partido que resulta de vital importancia para ambas escuadras y sus pretensiones en el presente certamen.

Sin embargo, no se han visto buenos duelos entre cruzados y albos en los últimos partidos y es lo que esperan los especialistas. Por ejemplo, Osvaldo Arica Hurtado comentó que espera que de una buena vez, ambos equipos jueguen fútbol.

“Que no jueguen los técnicos y no se transforme en un ajedrez. Que salgan a jugar, pero es un resultado incierto”, comentó enfáticamente Hurtado para BOLAVIP CHILE.

Sobre la diferencia en puntaje de ambos con Universidad de Chile, el ex goleador cruzado señaló que “es harto, aunque digan que quedan 22 fechas por delante, pero lo que pasa es que eso te ayuda en el tema anímico y le vas poniendo una carga al resto de una diferencia de puntos. Nosotros sacamos diez puntos de diferencia cuando daban dos por ganar y eso te va reafirmando la convicción”, resaltó.

¿Zampedri o Castillo?

Una de las grandes interrogantes en el último tiempo se convirtió elegir al centroatacante, algo que debe decidir el técnico Tiago Nunes si mantener a Fernando Zampedri o dar espacio a Nicolás Castillo. Por lo pronto el argentino sigue como inamovible.

Para el ex futbolista perfectamente pueden ir los dos, aunque las variantes que le da el ex seleccionado chileno, no las tiene uno de los goleadores históricos de la UC.

“Fácilmente pueden jugar los dos. Encuentro que Castillo es mejor que Zampedri jugando unos metros más atrás y Zampedri es más de área. Una faltita y te da la opción del tiro libre”, cerró Hurtado.

DT Nunes tiene un gran desafío por delante (Photosport)

¿Cuándo se juega el partido entre UC y CC?

Este sábado 20 de abril a contar de las 17:30 horas, Universidad Católica y Colo Colo se verán las caras en el Estadio Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional.