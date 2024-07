Osvaldo Arica Hurtado deja la grande al cuestionar el fichaje de Francisco Arancibia en la UC: "Me parece extraño porque..."

Este martes se dio a conocer el interés de Universidad Católica por contar con los servicios de Francisco Arancibia, actual jugador de Cobreloa, lo que tomó por sorpresa a los hinchas Cruzados en las redes sociales.

El ex O’Higgins de Rancagua tiene contrato con los Zorros del Desierto hasta final de año, por lo que los dirigentes del elenco precordillerano estarían buscando fórmulas para que ambas instituciones salgan ganando.

Lo cierto es que desde el cuadro naranja no verían con malos ojos la salida del extremo de 27 años en caso que la UC le deposite 250 mil dólares, esto porque así ellos podrían apostar por un cuarto refuerzo.

OSVALDO HURTADO SE REFIERE SOBRE EL POSIBLE ARRIBO DE FRANCISCO ARANCIBIA A LA UC

BOLAVIP CHILE se puso en contacto con Osvaldo Arica Hurtado, ex atacante del conjunto de San Carlos de Apoquindo, que dejó en claro que no ve con buenos ojos el arribo de Arancibia.

“Me ha llamado la atención el nombre sobre todo porque no ha tenido una temporada regular, entonces me llama la atención que no ha tenido una continuidad sobresaliente para los plantes de Católica”, indicó.

Arancibia estaría cada vez más cerca de ser el tercer refuerzo de la UC | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Me parece extraña porque por fuera la Católica está bien cubierto”, sentenció el entrenador nacional.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR UNIVERSIDAD CATÓLICA POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Este domingo 28 de julio a las 3 de la tarde de Chile continental, Universidad Católica visitará el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para enfrentar a Ñublense, duelo válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024.