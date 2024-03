Ricardo Noir toco la gloria en Chile con su fichaje en Universidad Católica. En una temporada en San Carlos se ganó el cariño de los hinchas y conquistó dos títulos.

Su velocidad por la banda e instinto goleador fueron claves para lograr el campeonato nacional y la Supercopa. Incluso todavía sigue fresco el golazo de chilena que marcó contra Unión Española en dicha campaña con Mario Salas en la banca.

Pero lo llamativo es que tras su salida de la UC pasó por siete clubes y finalmente en 2023, tras la muerte de su padre, decidió colgar los zapatos para dedicarse a la peluquería. “Me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero, y hoy acá en casa me armé una peluquería“, expresó a BOLAVIP Argentina.

“Le corto a los conocidos, a los que tengo en el WhatsApp, y hago todos los cortes modernos que les gusta a los futbolistas ahora. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos ahí y los vemos mientras corto”, agregó.

¿Qué ganó Ricardo Noir en la UC?

El delantero formado en Boca Juniors llegó en 2016 a los cruzados y logró levantar dos copas: el campeonato nacional y la Supercopa. Ambos títulos bajo la dirección de Mario Salas.

En total alcanzó a disputar 36 partidos, con siete goles marcados y tres asistencias. Tras su salida de la UC, pasó por siete clubes. Su última incursión fue en Paysandú de Uruguay ahora con Sebastián Abreu como DT.