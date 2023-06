Universidad Católica dejó una mala imagen tras lo que fue su lapidaria derrota por 3-0 ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario, en donde los dirigidos por Ariel Holan sembraron un montón de dudas para lo que será la segunda parte del año.

Sobre lo que fue la caída del conjunto de la ‘Franja’, el ex futbolista Patricio Yáñez se dio el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para analizar el rendimiento del equipo de Holan, en la que mostró su disconformidad por la poca profundidad que muestra la UC.

“Una Católica que no tiene la posesión del balón para profundizar y generar oportunidades. Lateralizar, tenerla y no tener la profundidad, no tener los nombres no sirve de nada”, comenzó indicando Yáñez.

Tras lo que fue la derrota categórica, el ‘Pato’ fue muy rotundo en detallar que la continuidad de Ariel Holan podría estar en análisis por parte de los directivos de los ‘Cruzados’, ya que la imagen que dejó la UC en el campo fue preocupante de cara a lo que viene en el segundo semestre.

La UC cayó por 3-0 ante Universidad de Chile en el Santa Laura | Foto: Photosport

“Con esto queda en tela de juicio la continuidad de su técnico, porque llevan muchos partidos, tuvo más de 30 días para preparar este partido específicamente para darle otro rostro u otra cara a la UC”, focalizó el ex futbolista.

Finalmente, Yáñez remarcó que la llegada de nuevos jugadores no arreglará el actual problema que tiene hoy en día la Universidad Católica, en donde detalla que la relación entre el estratega y sus dirigidos hoy está desgastada.

“Independiente de los futbolistas que puedan llegar o no, a mi me parece que hay un divorcio entre la idea, el mensaje que entrega el técnico y lo que los propios jugadores desarrollan. Hay un mensaje que no llega, jugadores ponen empeño, pero está Católica no funciona”, finalizó.