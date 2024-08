Universidad Católica dejó pasar una inmejorable chance de dormir como puntero del Campeonato Nacional 2024 el sábado pasado, en donde solo pudo sumar un empate ante un aguerrido Palestino que no le puso las cosas fáciles a la UC.

Pese al sabor amargo del empate, hubo puntos altos en Universidad Católica y uno de ellos fue indicado por Claudio Borghi en TNT Sports: “Es elegante, rápido, porque para mí el fútbol es un arte. Me sorprendió. Hizo poquitas cosas, pero con una elegancia y calidad…”, dijo.

Rossel fue una de las figuras de la UC. | Foto: Photosport

¿El apuntado? Juan Francisco Rossel, canterano cruzado que también podría defender a la selección de Ecuador y por quién el Bichi pide tener mucho ojo: “Tengo entendido que tiene papá chileno y mamá ecuatoriana. Hay que tener cuidado que no lo robe la selección, pero ojalá no me equivoque”, dijo.

En el cierre, Borghi le tira la pérgola entera al canterano de Universidad Católica y lo elogia de gran manera diciendo que “Rossel en dos jugadas ha demostrado elegancia y un buen control y criterio con el balón. Ojalá podamos verlo más seguido. Es un amor a primera vista. Quedé un poquito enamorado, ojalá lo pudiera ver más para enamorarme del todo”, remató.

Así las cosas, la UC no pudo sumar de a tres puntos, pero sí que sumó con la presencia de Rossel quien le dio un tono distinto al equipo y demostró a Tiago Nunes que tiene condiciones de sobra para ser protagonista.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Universidad Católica volverá a la acción en el Campeonato Nacional 2024 el próximo domingo 11 de agosto cuando, a partir de las 3 de la tarde, tenga que enfrentar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.