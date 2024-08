Cuando se habla de grandes goleadores del fútbol chileno, inmediatamente las miradas y los pensamientos se vuelcan hacia Marcelo Salas e Iván Zamorano, dos de los más grandes goleadores que haya tenido Chile en su historia.

Uno que le codea el puesto de goleador a ambos es Esteban Paredes, histórico del fútbol chileno quien hizo gran parte de su carrera en Colo Colo, donde se cansó de hacer goles y quedar en la historia del balompié nacional.

En conversación con el programa “La barrita de Pajarito”, el otrora goleador del fútbol chileno fue consultado por Iván Zamorano o Marcelo Salas, un debate histórico que no tiene solo una respuesta correcta.

Esteban Paredes cree que Marcelo Salas es más completo. | Foto: Getty Images

Paredes repasó la carrera de Bam Bam: “Para hacer dos menciones, creo que Zamorano fue un grande. Jugó en el mejor equipo del mundo que es el Real Madrid y con las incomodidades que tuvo pudo ser pichichi y eso merece mucho respeto”.

Si bien no tuvo mayores palabras hacia el ex goleador de Universidad de Chile, fue lo suficiente para dejar en claro lo que piensa sobre el ídolo de los azules y ex jugador de la Lazio y la Juventus: “Salas es más completo”, aseguró.

Así las cosas, se aporta una nueva mirada a un debate que da para largo en el fútbol chileno. Tanto Iván Zamorano como Marcelo Salas dejaron una huella que difícilmente será borrada en el colectivo de los hinchas.

La carrera de Marcelo Salas

Universidad de Chile, River Plate de Argentina, Lazio y Juventus fueron los clubes que el ‘Matador’ defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.