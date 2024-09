Todas las miradas estaban puestas en lo que sería la nueva versión del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo a disputarse en el Estadio Monumental, pero dicho encuentro fue sorpresivamente suspendido por Carabineros.

Primeramente, se pensaba que este partido se iba a disputar a mitad de octubre, en medio del próximo receso por las fechas clasificatorias, pero en las últimas horas surgió una nueva información.

“Puede ser dentro del ciclo Colo Colo- River Plate, y no se descarta, aunque sospecho que va a ser posterior a eso”, declaró el periodista Patricio Muñoz en Radio Cooperativa.

Es por esto que desde los Cruzados continúan entrenando en San Carlos de Apoquindo para llegar a la mejor manera posible para su próximo duelo por el Torneo Nacional.

Juan Francisco Rossel y su deseo de ser titular en Universidad Católica

Uno de los jugadores que genera ilusión en la UC de cara al futuro es Juan Francisco Rossel, futbolista que es parte del proceso de Nicolás Córdova en La Roja Sub 20, que fue el encargado de hablar este viernes en conferencia de prensa.

Ahí el atacante de 20 años se refirió a cómo ha sido su etapa en el Primer Equipo y su lucha por un puesto de titular.

“Ha sido una etapa bastante larga. Llevo ya dos años desde que me subieron al primer equipo, y ahora con el profe Tiago ya estoy de forma más definitiva. Al principio me costó adaptarme y agarrar personalidad, confianza con los compañeros. De a poco me fui ganando el respeto”, señaló.

Juan Francisco Rossel recibió un reconocimiento tras convertir su primer gol en el profesionalismo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me he ido consolidando, me falta mucho, pero quiero ser titular. Para eso me preparo”, apuntó el hijo de padres chileno y ecuatoriano.

El gran sueño de Juan Francisco Rossel en el fútbol

Además, el joven delantero que ya anotó su primer gol en el profesionalismo (en el 1-1 de La Franja ante Palestino) reveló cuál es uno de sus sueños en el fútbol.

“Mi sueño es jugar en Europa, pero primero me quiero consolidar acá, ojalá ser titular y jugar Copa Libertadores o Sudamericana, porque sé que eso me dará otro roce”, cerró.