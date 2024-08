Universidad Católica desaprovechó la chance, nuevamente, de quedar a tiro de cañón con los líderes del Campeonato. Esta vez, los “Cruzados” cayeron por 2 a 1 ante el Audax Italiano, sumando así su tercer partido sin conocer de triunfos.

El cuadro de la precordillera se vio ampliamente superado, sobre todo en el segundo tiempo, donde los itálicos tuvieron las mejores y más claras chances de gol.

En conversación con BOLAVIP, el exjugador de la UC, Miguel Ángel Neira, no tuvo piedad con sus críticas a su exescuadra: “A La Católica hay que meterla en el lote donde están equipos como Unión, Palestino, Audax, Cobreloa…”.

En esa línea, no titubeó al asegurar que: “Es un equipo muy mediocre, con un entrenador que no sabe qué hacer, que hace cambios al final que son para la risa. No puedes meter 20 delanteros, no tienes espacio para jugar a la pelota”.

Miguel Ángel Neira exige un hombre de creación para la UC

Una de las falencias que detecta el exjugador “Cruzado” en la UC, es la falta de un creador: “Metió cambios desesperados, como 5 o 6 delanteros. Imposible que se pueda hacer algo así”.

Universidad Católica cayó por 2 a 1 ante Audax Italiano (Foto: Photosport)

“No tuvo posibilidad de poder marcar. Le sigue faltando quien le de pases a Zampedri o a Tapia. Esa es la gran falencia de la Católica”, sentenció.

El siguiente desafío de los “Cruzados”

Luego de este traspié ante los itálicos, Universidad Católica tendrá como siguiente rival a Huachipato, el próximo domingo 25 de agosto a contar de las 17:30 horas.