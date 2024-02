Emiliano Vecchio se transformó en el gran refuerzo de Unión Española esta temporada 2024. El volante trasandino llega proveniente de Rancing Club y a sus 35 años busca sumar un nuevo título en el cuadro hispano.

Sin embargo, su retorno no fue alegre para todos. Así lo recalcó Rodrigo Gómez, el referente de Universidad Católica, quien apuntó al momento en que hizo “trampa”. Por lo que llamó a no olvidar este tipo de conductas para que no se vuelvan a repetir.

Todo radica en lo dicho por Vecchio en 2021 cuando confesó que “fue para atrás” en el partido de 2013 entre Colo Colo ante Unión Española. El futbolista no jugó al 100% y terminó condicionando el resultado a favor de los de Independencia, lo que afectó a Católica ya que peleaba por el título justamente con ellos.

El reclamo contra Emiliano Vecchio

“Reconoció que había hecho esa trampa, pero a mí me parece que acá hay un tema de defensa del fútbol chileno, porque cuando dio esa entrevista se rió harto del fútbol chileno. El tema no es la Católica, sino el desprecio al fútbol chileno”, lanzó Gómez a Lun.

Luego lamentó la actitud del Sifup que no tuvo opinión acerca del hecho ni a su retorno para evitar la repetición de estas conductas. “En lugar de pedir disculpas, se rió de lo que había hecho”, repudió.

El fixture de Unión Española

El elenco dirigido por Miguel Ponce debuta el 17 de febrero recibiendo a Colo Colo en el estadio Santa Laura. Luego visita a Cobresal el 25 de febrero, vuelve a ser local ante Coquimbo el 2 de marzo y el 9 de marzo ya tiene el primer clásico como forastero ante Audax Italiano.