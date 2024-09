Ex jugador de La Roja y su lapidario análisis sobre Ricardo Gareca: "No lo veo conectado con..."

El debut de Ricardo Gareca al mando de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas no fue el esperado: cayó por 3 a 0 ante la poderosa Selección Argentina, en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Ahora, la Selección Chilena se ha preparado en los últimos días en Juan Pinto Durán para lo que será la “verdadera final” ante Bolivia, encuentro que se disputará en el Estadio Nacional.

Rodrigo Gómez se pronuncia sobre el presente de Ricardo Gareca en La Roja

En el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, el ex seleccionado chileno, Rodrigo Gómez, se mostró bastante preocupado por lo que ha mostrado el Equipo de Todos y por la forma de comunicar del “Tigre”.

“A Gareca no lo veo conectado, no lo veo conectado con la selección, no lo veo conectado con las respuestas”, indicó en el espacio radial.

Gareca quiere sí o sí llevar a La Roja al próximo Mundial | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Indudablemente, él está feliz de dirigir en Chile y lo dice pero hay que hacer algo más y hay que dar tranquilidad en lo comunicacional. Hoy sentí una conferencia de prensa media introvertida. Lo notó enojado y no lo noto cómodo”, remató el finalista de la Copa Libertadores con la UC.

Recordar que el adiestrador de 66 años tiene contrato en Chile hasta junio del 2026, firmando así hasta el final de las Clasificatorias al Mundial 2026 de Norteamérica.

Chile necesita imperiosamente sumar ante Bolivia

La Roja recibirá a Bolivia este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.