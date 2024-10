El lateral de Colo Colo fue castigado por parte del Tribunal de Disciplina, sanción que generó el malestar de un ex jugador de La Roja.

Ex seleccionado chileno explota por el castigo a Erick Wiemberg: "Así es imposible jugar al fútbol"

El defensor Erick Wiemberg recibió tarjeta roja por parte del árbitro Mathías Riquelme en los últimos minutos de la importante victoria de Colo Colo ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Y es que el lateral de 30 años terminó chocando sin intención con el ariete argentino Juan Fernando Garro, quien lamentablemente resultó con fractura de pómulo.

Este martes, el Tribunal de Disciplina se reunió para ver este caso y decidieron sancionarlo con un duelo de suspensión, por lo que no podrá decir presente ante Deportes Iquique, donde el Cacique podría levantar el título del Campeonato Nacional 2024.

Mathias Riquelme le muestra tarjeta roja al jugador Erick Wiemberg de Colo Colo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Rodrigo Gómez se enoja por la decisión del Tribunal de Disciplina contra Erick Wiemberg

Rodrigo Gómez, ex seleccionado nacional, en su rol como comentarista deportivo en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave salió a defender con uñas y dientes al lateral del Cacique.

“De verdad yo siento mucho el castigo a Erick Wiemberg porque no tiene ninguna intención, él gana la pelota y anticipa cómo se juega el fútbol. El fútbol es un deporte de roce, de contacto, y lo que tendría que haber hecho Wiemberg es ir a perder la pelota y así no se juega al fútbol”, señaló en el arranque el ex capitán de Palestino.

“El árbitro prefiere que Wiemberg no vaya a la pelota para no ser castigado, así es imposible jugar al fútbol”, añadió el símbolo de Universidad Católica.

“Están tomando una decisión equivocadísima los árbitros y el Tribunal de Disciplina midiendo la consecuencia de una acción que fue de fútbol 100 por ciento”, sentenció el finalista de la Copa Libertadores.

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones a falta de dos fechas para la finalización del Campeonato Nacional?

Los Albos se ubican en el primer lugar del Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile. Aquello a falta de dos jornadas para la finalización del Torneo de Primera División.