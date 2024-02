Universidad Católica tiene que sacar adelante una tarea titánica en 2024: volver a ser campeón del fútbol chileno. Sin embargo, no todos están de acuerdo en qué Nicolás Núñez cumpla ese rol en la banca.

El exjugador de la UC y mundialista con La Roja, René Valenzuela, adelantó que no cree que en este momento Nicolás Núñez sea el indicado para llevar ese papel.

En diálogo con BOLAVIP, Valenzuela dio cuenta de su resquemor con Núñez y no por su calidad humana, si no por su poco roce como entrenador en el fútbol chileno.

“Bueno, con lo que he visto, sigo insistiendo en que Católica necesita un técnico con más experiencia, un técnico que tenga logros, no uno solo si no que varios. Y si digo eso, no tengo esperanza de que el debut sea auspicioso”, indicó.

Cuestionan la presencia en la banca técnica de Nicolás Núñez en Universidad Católica (Photosport)

Valenzuela es uno de los pocos detractores de Núñez como DT del cuadro cruzado. Él sabe que el estratega puede dar, pero que no era su momento para estar al mando de la UC.

“Yo he dicho siempre que Núñez puede llegar a ser un gran técnico, pero todavía le falta y mucho”, aseveró.

¿Nicolás Núñez era el técnico que necesitaba Universidad Católica para volver a pelear el título del fútbol chileno?

Nicolás Núñez alcanzó a tener varios partidos en la segunda parte de la temporada 2023 con Universidad Católica. Sin embargo, el equipo apenas agarró su idea y en la pretemporada tampoco se vio bien.

Ahí, en esa línea, René Valenzuela es tajante en su análisis deportivo con el tema de Núñez.

“Personalmente, creo que Universidad Católica podría haber hecho muchas más cosas con otro técnico que con Núñez y, lógicamente, comenzaría un campeonato de otra forma también”, agregó.

En el remate, Valenzuela vuelve a remarcar que “yo veo al equipo como hincha, no la veo como un crítico de Núñez, sino que veo a Católica como hincha y yo creo que Católica necesita algo más ahí en la banca”.

¿Cuándo será el debut de Universidad Católica en la Primera División?

Universidad Católica debutará finalmente en la Primera División del fútbol chileno ante Ñublense.

El partido está pactado para mañana 23 de febrero, a las 19 horas, en el Estadio Santa Laura.