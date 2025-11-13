Universidad Católica trabaja en silencio para llegar de la mejor forma posible al partido frente a Palestino la próxima semana, compromiso crucial para los cruzados en su aspiración de lograr el Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Uno de los grandes pilares que ha tenido el cuadro cruzado en esta temporada ha sido Fernando Zampedri, eterno goleador de la UC quien año tras año se cansa de demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del fútbol chileno en los últimos años.

Otro que llegó para aportar su granito de arena y ha sido toda una revelación fue Gary Medel, con quien los hinchas fueron bastante escépticos al principio, pero con el correr de los partidos demostró de qué está hecho.

Figuras de la UC buscan su renovación. | Foto: Photosport

Precisamente Zampedri y Medel son jugadores que quieren renovar su vínculo con la UC, pero topan en un detalle: según El Mercurio, ambos jugadores quieren dos años más de contrato, mientras que la dirigencia cruzada se la juega por uno renovable según se cumplan los objetivos.

Eso tiene este momento dilatada las renovaciones de ambas figuras cruzadas, pero que de todas maneras no debería representar un mayor problema por el calibre de los nombres que están en cuestión.

“Zampedri es cinco veces goleador y va por la sexta… Medel llegó y ordenó el mediocampo”, confesó una fuente a El Mercurio dejando entrever que ambos jugadores conseguirán la renovación.

