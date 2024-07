Universidad Católica sigue moviéndose dentro del mercado de pases, en el que los directivos del club buscan nuevas incorporaciones para nutrir el plantel que comanda hoy el brasileño Tiago Nunes.

Uno de los puestos a reforzar hoy en día es en el ataque y todo esto tras lo que fue la repentina salida de Alexander Aravena, quien dio su anhelado gran salto al extranjero para defender la camiseta del Gremio de Brasil y en la que para reemplazar el ‘Monito’ varios nombres han aparecido en el radar.

Uno de estos posibles candidatos ha sido el jugador nacional, Ángelo Sagal, quien en las últimas horas conversó con TNT Sports y abordó la posibilidad de retornar al fútbol chileno ante este posible interés de la Universidad Católica, en la que respondió con claridad.

“Nadie me ha dado alguna noticia de eso. Mi representante me comenta si hay algo concreto de algún lugar. Si son sólo especulaciones, sabe que no me las tiene que contar porque si no me desenfoca de donde estoy”, señaló.

Sagal vistiendo la camiseta de La Roja | Foto: PHOTOSPORT

Finalmente, Sagal puso una importante barrera ante un posible retorno al fútbol chileno, ya que aún posee contrato con su actual club, el Apollón Limassol de Chipre hasta mediados del 2025, vínculo que el jugador nacional espera respetar y por respeto, no se pronuncia ante posibles ofertas de otros destinos.

“No estoy pensando en si voy a volver a o no. Sería una falta de respeto estar pensando en querer volver o no siendo que tengo un contrato vigente y quiero ser respetuoso con la gente de acá. Por ahora, no puedo pensar en algo que no existe“, cerró.