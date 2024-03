Romai Ugarte sobre Alfonso Parot: “Ya no está para jugar en Católica y lo siguen poniendo"

Romai Ugarte comenta el presente de Nicolás Núñez en Universidad Católica tras caer por 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Ester Roa de Concepción por la primera fase de la Copa Sudamericana, un resultado que significó la eliminación del ámbito internacional este 2024.

“Hasta cuándo se va a poder esperar. A Palestino le ganaron con un equipo diezmado, que estaba pensando en la Copa Libertadores”, expresó el periodista en conversación con BOLAVIP.

El comunicador se refirió a la importancia que tenía para la UC lograr la clasificación: “Este partido era importante para ellos por meterse a la Copa Sudamericana, donde le va a traer recursos, también era muy importante. Entonces hasta ahora los objetivos de Núñez no se le dan, si ese es el punto”.

Además, aseguró que los resultados mandan en el caso del técnico: “Desde la directiva vamos a escuchar que se le va a aguantar, que se le va a esperar, pero los resultados mandan. Si los proyectos a tan largo plazo no existen. Aquí hay que ver los resultados de los equipos y Católica no da”.

El profesional de las comunicaciones analizó algunos rendimientos individuales: “Zampedri no es el mismo, no terminan de pasar las cosas con (Clemente) Montes y (Gonzalo) Tapia. Un equipo diezmado, (Alfonso) Parot ya no está para jugar con Católica y lo siguen poniendo”.

Romai Ugarte no ve bien futbolísticamente a Alfonso Parot (Foto: Photosport)

Por último, emitió un comentario sobre el estratega de la Franja: “No olvidemos que Núñez tiene prensa por eso no se le ataca tanto”.