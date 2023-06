Si bien Universidad Católica no pudo disputar su compromiso ante Santiago Wanderers por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile, en el elenco que dirige Ariel Holan celebra el retorno de una de sus figuras.

Una lamentable lesión que sufrió el argentino Gary Kagelmacher en el partido ante Colo Colo hace un par de meses hizo que el estratega del cuadro de la Franja Cruzada moviera las piezas, en su esquema, pero ahora podrá contar nuevamente con el ex Peñarol.

Kagelmacher ya está listo para volver a las canchas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En conversación con el canal de Youtube de Los Cruzados, el zaguero central contó más detalles sobre su lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y se mostró feliz por su vuelta a las citaciones.

“Lamentablemente fue una lesión bastante dura. Bueno, la verdad es que hice entrenamientos muy buenos, me estoy sintiendo muy bien, estoy haciendo fútbol con el grupo entrenando a la par así que tomando buenas sensaciones. Ya no siento dolor, ahora solo me queda ponerme a la par de mis compañeros en el campo, estar preparado y estar a la orden del cuerpo técnico”, aseguró.

“Fue mucho tiempo sin jugar, de ver al equipo desde afuera. Soy un jugador que no me ha tocado estar mucho lesionado, entonces, fue una situación difícil de asumir, de entender que los plazos iban a ser largos. Pero estuve con muy buenos profesionales en el club, trabajé muy bien durante las vacaciones. Físicamente me siento bien y quiero estar cuanto antes a la orden del Cuerpo Técnico para jugar”, remató.

Hay que destacar que Kagelmacher desde su llegada a la UC ha disputado 24 encuentros y ha convertido cuatro goles, siendo uno de los pilares fundamentales en el elenco cruzado.