Felipe Gutiérrez dejará de ser futbolista profesional y con 33 años decidió sorpresivamente dar un paso al costado.

Gutiérrez, hace algunas horas, fue sondeado para venir a jugar a la Universidad Católica. Sin embargo, el volante tomó una drástica medida, luego de 15 años como futbolista.

A través de su Instagram, Felipe Gutiérrez entregó el duro anuncio que sorprendió a todos los cruzados y los hinchas de La Roja. “Y sí, este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero que puedo decir?”, empezó su escrito.

El exjugador de la UC agregó que “Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección La Roja“.

Felipe Gutiérrez sorprende con su retiro a los 33 años (Photosport)

Gutiérrez, quien dio fin a su carrera jugando en la MLS en el Colorado Rapids, con un dejo de tristeza comunicó la noticia vía redes.

“Ahora queda decir hasta pronto fútbol, ya que seguiré en busca de nuevos objetivos cerca de este deporte que tanto amo. Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir”, agregó.

¿Qué motivó a Felipe Gutiérrez a decidir por el retiro a los 33 años?

Felipe Gutiérrez armó una carrera en la Universidad Católica, el Twente de Países Bajos, Betis, Inter de Porto Alegre, Kansas City, Colorado Rapids y Al Wasl.

El formado en el cuadro cruzado detalló el duro motivo que llevó a Gutiérrez a dejar el fútbol profesional cuando aún se espera que siguiera su carrera.

“La artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo, siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mí, creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”, terminó.

Revisa la sentida despedida del fútbol profesional de Felipe Gutiérrez: