El entrenador de 44 años no le gustó el estilo de Rodrigo Carvajal y además reveló la explicación que le dio por la tarjeta roja que le mostró a César Pinares en el final del partido.

Universidad Católica cayó por 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El entrenador de los Cruzados, Tiago Nunes no quedó para anda conforme con el desempeño del árbitro del partido, Rodrigo Carvajal y así lo manifestó en la conferencia de prensa.

El estratega de la Franja aseguró que el silbante tiene una característica de no cobrar infracciones: “Creo que la gran ventaja del equipo de Coquimbo pasó por los duelos. Fue un equipo que dueló más que nosotros, encontramos un árbitro que tiene una característica de no cobrar faltas, entonces favorece al final a un equipo que pelea mal, que fricciona más, que le gusta el choque, a partir de esto hemos sufrido un poco”.

“Nos costó un poco entender este ritmo y quizás un par de faltas tácticas más, podrían haber evitado principalmente el segundo gol. El segundo tiempo fue más controlado por parte de nuestro equipo, intentamos generar, pero tampoco fuimos este equipo contundente que habíamos sido en otros momentos”, añadió el profesional de 44 años.

DT de Universidad Católica revela respuesta del árbitro por expulsión de César Pinares

Tiago Nunes revela que fue a pedir explicaciones por la expulsión de César Pinares, quien tuvo un cruce verbal con Manuel Fernández finalizado el encuentro: “Fui a hablar con el árbitro para entender y preguntar cuál fue la razón de la expulsión de César. Pregunté si César lo había insultado a él, al árbitro. Él me dijo que no, que había intercambiado palabras e insultos con el rival”.

El entrenador siente que al juez le falta más experiencia: “Entonces yo le pregunté al árbitro si los había expulsado a los dos y el árbitro me dijo que no, que había expulsado solamente a César. Entonces me pareció un poco de falta de experiencia del árbitro, entender el contexto post partido, porque los jugadores hablan cosas durante el partido”.

Tiago Nunes no quedó satisfecho con el arbitraje (Foto: Photosport)

Además, insistió en el tema de las infracciones: “Como hablé antes, el árbitro tiene una característica de no cobrar faltas. Entonces por esa razón el partido se torna friccionado naturalmente, hay más roces, más discusiones y me parece un poco natural que los jugadores intercambien algunas palabras durante y después del partido. Quizás le haya faltado un poco experiencia y madurez saber administrar esto”.