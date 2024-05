El estratega brasileño no descarta hacer remecer el mercado dentro del fútbol chileno en la Universidad Católica

Universidad Católica vive de una gran presente dentro del Campeonato Nacional, en la que ya se metió con todo en la lucha por el título y para incrementar la ilusión, en el club ya comienzan a poner la mente en lo que es el próximo mercado de pases para poder nutrir su plantel pensando en este importante desafío.

En las últimas horas, el entrenador de la UC, Tiago Nunes habló con el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a la posibilidad de poder reforzar al equipo a mitad de temporada, en la que se abrió a esta chance y no descartó poder remecer el mercado con un jugador que conozca del fútbol brasileño.

“(¿Puede llegar un jugador brasileño?) Yo creo que sí, porque al final es el mercado que más conozco, hace tiempo que llevo participando de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, conozco bastante jugador sudamericano, estuve trabajando un año en Perú también, jugamos la Libertadores y jugadores que enfrentamos en el campeonato local ahí, entonces conozco a bastantes jugadores de otras nacionalidades”, partió señalando Nunes.

Ahondando más en su explicación, el estratego indica que el mercado brasileño es el que más conoce dentro de su carrera como DT y que no descarta la posibilidad de que la Universidad Católica puede reforzarse con un jugador de aquel país, en la que habría que analizar también ciertas variables.

Nunes desea reforzar a la U. Católica | Foto: Photosport

“El mercado que más conozco es el mercado brasileño, si se podría indicar a algún jugador de ahí, seguro que sí, después hay que ver si las cosas funcionan o no, si el jugador va a venir, depende mucho del contexto de la parte económico y del club, pero ojalá se pueda dar en algún momento, porque me imagino que no tenemos ningún jugador brasileño en el torneo”, declaró.

Finalmente, Nunes señaló además que le seduce la posibilidad de poder traer a un jugador brasileño, ya que actualmente en el fútbol chileno no tiene el rastro de ninguno y comentó, que en su paso por Sporting Cristal, logró la llegada de dos jugadores de Brasil.

“Puede ser una oportunidad para venir un brasileño, como llevamos dos brasileños a Perú, uno continua allá todavía, que es Ignacio da Silva, que salió muy bien, fue figura y quizás se pueda venir algún brasileño acá, pero con responsabilidad también de que tiene que adaptarse a lo que queremos, a la idiosincrasia del país”, concluyó.