Universidad Católica vive de un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en la que a dos fechas de terminar la primera rueda del torneo, el equipo se metió de lleno en la lucha por el título tras haber vencido por 2-1 a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Tras el buen momento del club, el entrenador Tiago Nunes conversó con el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a la situación en particular de uno de sus jugadores, Alexander Arevena, de quien señaló que le costó adecuarse a lo que era el estilo que el DT proponía, pero que finalmente ha logrado adaptarse.

“Uno tiene que elegir que va a priorizar en algún momento, entonces en ese contexto Aravena se adaptó un poco más a una posición a la que estaba acostumbrado, saliendo de adentro a afuera y no de afuera a adentro como venía jugando, le costó en los primeros partidos, pero se potenció“, partió señalando Nunes.

Siguiendo en esa línea, el estratega solo tuvo elogios para el ‘Monito’, en la que no duda de que muy pronto podrá dar el gran salto al extranjero y que para aquello, ya debe comenzar a prepararse de mejor manera a las situaciones que les puede tocar atravesar en un futuro.

Nunes ve muy complejo que Aravena se quede en el club | Foto: Photosport

“Aravena es un jugador exportable, probablemente va a salir en algún momento y creo que no va a tardar mucho para que salga a otro mercado y quizás sea el mercado europeo, ahí tendrá que acostumbrarse a otras situaciones y pelear por el puesto”, declaró.

Finalmente, Nunes fue consultado sobre si ya ve a Alexander Aravena fuera del equipo a mitad de temporada, en la que respondió que le gustaría poder contar con él hasta final de año, pero que es algo que lo ve bastante complicado por el mercado que se avecina.

“Yo no soy el director que va a vender a Aravena, a mí no me gustaría que se fuera, me gustaría que se quedara hasta final de temporada, pero creo que es un poco inevitable que se quede hasta final de temporada, es un jugador que está muy valorado, un jugador que marca diferencias. Ojalá se quede, pero creo que es complicado”, cerró.