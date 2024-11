Tiago Nunes alzó la voz tras la caída 2-1 de Universidad Católica ante Coquimbo Unido . El DT del cuadro precordillerano lamentó la derrota en el Estadio Santa Laura y se excusó por quedar con un pie fuera de la Copa Libertadores.

Tras el compromiso, conversó con la prensa y tocó un tema en específico: la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo. Y es que el brasileño cree que estar fuera de casa le ha costado caro a la UC.

“Los números no mienten, o sea, ocupamos el décimo puesto jugando de local, perdimos todas las oportunidades que tuvimos de local. Saben que acá no es nuestra casa, La Florida no es nuestra casa, Rancagua no es nuestra casa”, lanzó.

En dicha línea, Nunes agregó: “Hay un tema objetivo, estadístico, que demuestra que sin la localía Católica pierde fuerza, imposición técnica, capacidad competitiva”.

Es por ello que advirtió que el cuadro precordillerano puede seguir lamentándose dicha situación hasta que la fortaleza no abra sus puertas. Todavía no hay fecha oficial de reinauguración.

“Cuanto nuestro estadio no esté listo, vamos a sufrir un poco con este tema. Ojalá se pueda minimizar para la próxima temporada”, continuó la reflexión del entrenador de la UC.

Luego, aseguró que sus proyecciones iban viento en popa, pero la localía le jugó una mala pasada. “Hemos logrado los puntos necesarios de visita, pero nunca supimos proponer lo suficiente para sacar los puntos de local”, lamentó.

“Para mí eso fue lo definitorio para no lograr llegar a una conexión mejor, porque matemáticamente debíamos llegar a esta fecha en el tercer puesto”, concluyó Nunes.

Universidad Católica espera un milagro

Luego de quedar en la cuarta posición del torneo con 46 puntos, la UC apela a un combinación de resultados milagrosa para ir a la Copa Libertadores. ¿Cuál sería? El primer punto: no ser superado por Everton ni Palestino en la fecha 30.

Tras ello, esperar que Magallanes clasifique a la final de Copa Chile, pero no logre el ascenso a la categoría de honor. Con dicha mezcla de resultados, la UC iría a la fase previa del mencionado certamen. Si no lo logra, jugará Copa Sudamericana.