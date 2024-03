Universidad Católica en las últimas horas hizo la presentación oficial de su nuevo entrenador, Tiago Nunes, quien fue presentado en sociedad ante los medios de comunicación y habló sobre muchos temas tras lo que ha sido este arribo al conjunto de la precordillera.

Por uno de los tantos temas que fue consultado el nuevo DT de la ‘Franja’, fue sobre su reencuentro que tendrá con César Pinares, a quien tuvo por un corto período plazo en Gremio de Brasil, en la que remarcó que el volante es un elemento importante para el equipo por su gran experiencia.

“Es un jugador de la experiencia que tiene César, de haber jugado no tan solo en Chile, sino que en otros países, el recorrido que ha ganado con estas experiencias, jugar en grandes equipos fuera de su país, eso puede acrecentar mucho a los jóvenes, para el propio equipo”, comenzó señalando Nunes.

Siguiendo en la línea de los elogios, el estratega brasileño remarcó que tener un jugador de gran calidad como Pinares es muy importante para él, en donde incluso manifiesta que el jugador puede serle útil hasta en cuatro posiciones dentro del equipo.

Nunes tiene muy bien considerado a Pinares | Foto: Photosport

“Es un jugador de óptima calidad técnica, de buen pie, que tiene una capacidad física de ida y vuelta también, puede jugar en tres o cuatro posiciones, para mí es un jugador importante”, explicó en conferencia.

Finalmente, Nunes indicó que si bien a todos los jugadores los ha observado de muy buena forma en estos entrenamientos, Pinares se gana unos porotitos adicionales por conocer su sello y por todo lo que ha demostrado en los trabajos junto al equipo.

“Lógicamente que estoy estudiando, no solo a César, sino a los jugadores que se pueden complementar más en la cancha en un primer momento, para ya plasmar un once el próximo sábado. Es un jugador que considero bastante, no solo por ya conocerlo, sino por todo lo que ya ha hecho y también por lo que me ha presentado en estos días”, cerró.