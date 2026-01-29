Universidad Católica sufrió un duro golpe el fin de semana pasado con la caída ante Coquimbo Unido en la final de la Supercopa, donde el conjunto cruzado no pudo sumar el primer título de la temporada 2026.

Si bien en su momento solo Daniel Garnero enfrentó los micrófonos, en el día de ayer también lo hizo Juan Tagle, presidente de Cruzados, y admitió que “Más que un golpe duro, perdimos la oportunidad de tener un comienzo más positivo. Había mucha ilusión, pero en los penales gana cualquiera”, dijo.

El plantel de la UC está cerrado para la temporada 2026. | Foto: Photosport

Por otro lado, Tagle da a entender que el equipo ya dio vuelta la página y ahora se concentra en el inicio de la Liga de Primera 2026: “El tema es por qué no mostramos nuestro juego, pero el equipo ya dio vuelta el tema y empezó el desafío del Campeonato Nacional”.

Consultado por la posibilidad de sumar un refuerzo más al plantel por la exigente temporada que se avecina, Juan Tagle fue enfático en señalar que “No estamos buscando a nadie, el plantel está cerrado”, remató.

Así las cosas, Universidad Católica tiene plantel cerrado para la temporada 2026 y hará su debut en la Liga de Primera este domingo cuando tenga que visitar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la Fecha 1.

En síntesis

Universidad Católica perdió la final de la Supercopa 2026 ante Coquimbo Unido mediante definición por penales.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó que el plantel está cerrado y no buscarán refuerzos.