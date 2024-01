Nico Castillo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad Católica. El nacido en Renca vivirá su tercera etapa en los Cruzados.

En una emotiva presentación, el delantero abordó los momentos complicados que vivió por la trombosis sufrida en 2022. Pero sus declaraciones no estuvieron ajenas a polémicas.

Nicolás Castillo vuelve a la UC en este 2024

Esto por un particular dardo que mandó contra Rodrigo Barrera, quien es actualmente el goleador histórico del club. “Yo como hincha de Católica Quiero que Zampedri sea el goleador histórico y sacar a otros que están arriba”, fueron las palabras que emitió el goleador. Esto en apoyo del trasandino que tiene 102 goles y está a 16 del récord como máximo anotador.

Dichos que molestaron a Manuel de Tezanos, quien lamentó los dichos hacia uno de los referentes del la UC. “Es una falta de respeto. Lo de Chamuca Barrera super el nivel de termo. Los que vimos jugar y somos hinchas del club sabemos lo que dio”, lanzó de entrada en Radio Agricultura.

Luego el hombre del “Balón” reclamó que el histórico ariete “fue el mejor de la Libertadores 93. Siempre entregó lo mejor. Barrera es respetuoso”. Por lo que lamentó este tipo de acciones que aumentan el historial de polémicas Castillo.

El legado de Rodrigo Barrera

Rodrigo Barrera defendió la camiseta de Universidad Católica entre 1988 y 1996, y luego volvió a la UC en 2002. En total ganó dos Copa Chile y logró el campeonato de apertura. También sumó la Copa Interamericana ante Deportivo Saprissa y jugó la final de Copa Libertadores.

Pese a esto “Chamuca” ha sido blanco de críticas en los Cruzados. Sin embargo, el delantero ha declinado a generar polémicas. “Es un tema de la gente nueva. La más joven no me saluda y no me quiere, pero la gente antigua de la Católica me tiene respeto porque sabe que lo que hice”, reconoció a AS Chile.

En 352 partidos jugados marcó 118 goles. Registro que lo mantiene como líder absoluto. Un récord que Zampedri podría superar en este 2024.