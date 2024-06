Universidad Católica se frota las manos por Valber Huerta. El defensa se convertirá en el primer refuerzo precordillerano para el segundo semestre e ilusiona con rememorar su gran estadía en el club. Ya se despidió de su último club, Toluca.

A través de redes sociales, el formado en Universidad de Chile expresó su emoción por la salida desde el cuadro mexicano. Arribó al club en 2022 y lo deja tras dos años: una compleja lesión lo mantuvo fuera de las canchas en los últimos meses. Llegará a la UC sin mayor rodaje.

“Querida afición y todos quienes representan al Club Deportivo Toluca. Hoy pongo fin a mi etapa como jugador de este equipo. Fueron dos años y medio que tuve el placer y privilegio de poder vestir esta camiseta. Me voy con la pena de no haber logrado éxitos deportivos, pero con la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo y más cada vez que me tocó jugar”, indicó.

“Mi compromiso fue total desde el día uno hasta hoy. Agradezco muchísimo a la afición por sus muestras de cariño en todo el tiempo que estuve aquí, por los momentos buenos y no tan buenos, pero por sobre todo, gracias por ser tan incondicionales cada fin de semana. Espero de corazón que pronto puedan lograr el éxito que tanto se merecen y la tan ansiada 11”, cerró.

Valber Huerta volverá a Universidad Católica.

Volverá a la UC

A falta de confirmación por parte de Universidad Católica, el zurdo de 30 años volverá por un año con opción de compra. No juega desde el pasado 19 de febrero, en el empate 0-0 entre Toluca y Monterrey. Son cuatro meses fuera de las canchas.

No obstante, la ilusión precordillerana es grande: ya tiene un glorioso paso por el club. Alcanzó el tricampeonato entre 2019 y 2020, además de otros tres trofeos de la Supercopa. Este semestre intentará volver al ruedo y conseguir un nuevo título con la UC.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será contra Glorias Navales por Copa Chile. Se jugará el domingo 16 de junio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito.