El mundialista chileno radicado en México aún tiene la herida abierta por no no retirarse en el equipo que lo vio nacer.

Uno de los grandes jugadores que entregó la cantera ochentera de Universidad Católica, fue Fabián Estay, el que no sólo fue mundialista con la selección chilena sub 20 en 1987, hizo lo propio en la adulta en el Mundial de Francia 1998.

BOLAVIP conversa con el Faby para pedirle una opinión sobre la vuelta de Gary Medel a la escuadra cruzada, cuando hace un alto para tocar un tema delicado para él: no haber cumplido un sueño en la UC.

“Yo siempre quise terminar mi carrera en Universidad Católica, nunca se me dio esa posibilidad y en estos años han existido casos de jugadores que han vuelto más de una vez a la UC”, afirma.

El Faby abre su corazón y cuenta como pocas veces por qué le cerraron las puertas en San Carlos de Apoquindo.

“A mi se me condenó mucho por jugar en la U y en Colo Colo rápidamente después de haber estado en Europa, nunca me dejaron volver a la Católica y no era un tema de dinero si quiera”, afirma.

Fabián Estay es de la idea de respetar la decisión de Gary Medel.

Fabián Estay: “Hay que respetar la decisión de Gary Medel”

El mundialista se mete de lleno en la posibile vuelta de Gary Medel a Universidad Católica o la posibilidad de ir a Colo Colo para jugar la Copa Libertadores.

“Es un tema muy personal y Gary siempre ha estado cercano a la Católica, siempre lo ha dicho, pero esto es fútbol y si el técnico no lo pide”, asegura.

En esa línea, Estay cree que “es legítimo para Gary elegir incluso si fuera el caso, lo que haga él en el fútbol chileno será bueno, si vuelve a la UC brillante y si va a Colo Colo, es decisión de él, y eso hay que entenderlo, es profesional”.