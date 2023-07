Diego Valencia dejó la Universidad Católica la temporada anterior. El Pollo fichó finalmente en la Salernitana de la Serie A en Italia. El cuadro de Salerno se salvó en la última fecha de caer a la Serie B en el Calcio y el delantero nacional no tuvo la mejor aventura en suelo italiano. Sin embargo, el nacional no seguiría en Europa.

Valencia se sumó ayer a las prácticas del Salernitana, pero otra vez no tendría chances de mostrar su talento. Apenas 219 minutos en 12 partidos fue lo actuó la temporada anterior y en la parte final no jugó por una lesión. El cuerpo técnico liderado por Paulo Sousa no lo tendría considerado tampoco para este año, ya que quieren liberar un cupo de extracomunitario.

Por eso, el Pollo otra vez apunta a Sudamérica. Según Salernitana News, Valencia es seguido desde Brasil nuevamente. La temporada anterior, Gremio e Inter de Porto Alegre preguntaron por el chileno para poder ir a jugar en el Brasileirao. En ese caso, la UC no entra bajo ninguna circunstancia.

Diego Valencia no tuvo chances en Salernitana y no seguiría en el club para 2023/24 (Getty Images)

Eso no es todo para Valencia. El exjugador de la UC también sería liberado de la Salernitana, ya que en el club ese puesto de extracomunitario lo tienen para poder fichar al jugador de River Plate, José Paradela.

El chileno estuvo en la mira de la Ternana, equipo en el que triunfó en su momento Luis Jiménez, pero el club no podía pagar el salario de Valencia que asciende a un millón de euros bruto.

“Se ha hablado de algunas ofertas para Valencia en el campeonato brasileño, pero de momento las conversaciones siguen y no hay nada concreto. El jugador en su Instagram está concentrado en pelear por seguir en Salernitana”, adelantó la publicación sobre el chileno. ¿Terminará el viaje para el Pollo?