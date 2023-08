Dentro de lo que ha sido el mal momento de la Universidad Católica en esta segunda parte de la temporada, sin duda que uno de los jugadores más criticados ha sido el portero Nicolás Peranic, quien tomó la posta del arco de la UC tras la polémica salida de Matías Dituro.

Tras lo que fue la caída de los ‘Cruzados’ ante Colo Colo por Copa Chile, el ex portero Waldemar Méndez hizo en Radio Futuro un análisis a la actuación del hoy portero de la UC, en la que lo criticó del tanto que le significó una nueva derrota ante su clásico rival.

“A mi me queda un poquito al debe la reacción de Peranic en el gol, está bien ubicada la pelota, mérito de Pizarro, incluso el remate pega en el palo y entra”, partió señalando Méndez.

En esa línea, el otrora guardameta explicó cual fue el grosero error del ex golero de Deportes Melipilla.

“Para mí hay dos análisis en esa jugada, el primero es que, de mi punto de vista, si vas abrir los pies como lo hace, eso te quita reacción para ir con las manos ante un tiro esquinado. Si abres los pies de esa manera para achicar hacia adelante, muchas veces puedes cubrir el ancho del arco por el ángulo, pero te priva de ir con las manos”, declaró.

Peranic volvió a ser críticado en la UC | Foto: Photosport

En esa línea, el hoy panelista explicó que la mala ejecución de una de las opciones que tenía el portero de la UC para salvar ese disparo, no lo realizó de buena forma, lo cual significó el tanto de Damián Pizarro.

“Si tomas esa elección, tienes que lograr estirar la que cubre el palo lejano, que fue la de la derecha en este caso, que es onde entró la pelota. No sé si se le quedó pegado el pie al césped, pero no alcanza a estirarla o decidió dejarla en esa posición y la pelota justo pasa por ahí”, explicó.

Finalmente, Méndez detalla en que considera que la decisión del portero de la UC no fue la correcta para esta jugada, en la que no se vio bien aspectado en esta jugada clave.

“Me parece que fue una mala elección o se le quedó el pie pegado y no pudo estirarlo, porque a lo mejor pudo haber desviado o tapado la pelota con los pies. Me pareció que no quedó bien parado desde el punto de disparo de Pizarro”, cerró.