Universidad Católica vivió una dura derrota durante esta jornada dentro del Campeonato Nacional, en la que el conjunto de Nicolás Núñez no pudo hacerse respetar como local y cayó por 2-0 ante Audax Italiano.

Dentro de lo que fue este flojo partido del conjunto de la ‘Franja’, varios rendimientos individuales no estuvieron a la altura de lo que fue este compromiso, el cual rápidamente los hinchas notaron en las redes sociales.

Uno de los principales apuntados por el hincha de los ‘Cruzados’ fue el portero Nicolás Peranic, a quien culpabilizan de gran manera en lo que fue el segundo tanto del conjunto ‘Itálico’ en el cierre del primer tiempo.

Dicha acción fue muy comentada por los fanáticos de la Universidad Católica en las redes sociales, en la que despedazaron al portero de la UC por su poca capacidad de reacción en dicha jugada.

Peranic en el ojo del huracán tras la caída de la UC ante Audax | Foto: Photosport

“Otra de Peranic el weo.. no se si está apernados a la línea del arco pero no sale no grita no hace nada prefiero que esas cagas se las mande un juvenil para que aprenda que tener a un viejo culi… aprendiendo a jugar”, fue lo que señaló uno de los hinchas.

“Loco una we… que te enseñan en las escuelas de fútbol w…, hombre al primer palo, que mier… el profesionalismo de Peranic y la defensa en general cul…”, se explayó otro fánatico.

Desde que Nicolás Peranic agarró la camiseta de titular en el arco de la Universidad Católica ha disputado cuatro encuentros en los cuales ha recibido siete tantos.