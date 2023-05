Ayudante de Mauricio Pellegrino no se alarma por la igualdad de la U ante Cobresal: "No creo que se haya visto un mal partido por nuestra parte"

Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad para acercarse a la parte alta del Campeonato Nacional y por la decimocuarta fecha del torneo no paso de un empate sin goles ante Cobresal en un vacío Estadio Santa Laura, en el que ambos equipos quedaron al debe tras un pobre partido.

Tras la expulsión que sufrió el DT de los ‘Azules’, Mauricio Pellegrino, su ayudante técnico, Xavier Tamarit atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa post partido, en la que desmenuzó lo que fue la igualdad ante los ‘Mineros’, en la que hizo un raspacachos por el estado de la cancha y declaró que fue un partido bravo.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado por varias razones, ellos vienen arriba en la clasificación y buen juego y con buen contrataque. El estado de la cancha no ayudaba para anda, se ha visto un partido poco vistoso por ambas partes, un duelo con pocas ocasiones de gol”, comenzó señalando Tamarit.

Ante lo que fue la expulsión de Osorio, el ayudante de Pellegrino no quiso hacer mayor análisis al rendimiento del arbitraje, del cual confesó que en el partido ante Coquimbo Unido se fue totalmente desilusionado tras ciertos cobros.

La U sumó un nuevo partido sin ganar | Foto: Photosport

“Es difícil cuando uno está en el banco hacer un análisis, porque después con las repeticiones de las jugadas se ve que era o no era. En el partido con Coquimbo me fui con una sensación peor, que después con el análisis me quedó más claro. Hoy no tengo mucho que decir del arbitraje”, declaró.

Sobre los dos partidos consecutivos sin saber de victorias, Tamarit no quiso poner alarmas en la U y explicó que los últimos rivales a los cuales se ha enfrentado el equipo son peligrosos y que no por nada hoy en día están en la parte alta de la tabla, por lo que siente que no han dado un paso atrás como muchos han señalado.

“Yo no creo que sea un retroceso, igual los rivales son distintos, Coquimbo era un equipo de juego directo, que suele dejar jugar poco, no deja jugar bien al rival. Hoy yo no creo que se haya visto un mal partido por nuestra parte, aparte fue un partido en un campo que no está muy bien para jugar al fútbol”, explicó.

Finalmente, el ayudante de Mauricio Pellegrino volvió a destrozar a lo que fue el estado de la cancha del Estadio Santa Laura, en la que se sumó a las quejas del entrenador de Colo Colo y Cobresal y, además, señaló que por muchos problemas, distintas localidades le han cerrado las puertas a la U para poder hacer de local.

“Por incidentes que son ajenos al club, no nos quieren recibir en muchos lados y eso es un factor, antes de ayer se quejó el DT de Colo Colo, hoy el DT de Cobresal. La cancha no permite un juego que todos desearíamos, tratamos de arriesgar lo menos posible”, cerró.